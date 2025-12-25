Plantas de combustibles podrán regularizarse sin multas

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) lanzó un procedimiento extraordinario, temporal y voluntario para regularizar ambientalmente Plantas de Distribución de Gas L.P. y Estaciones de Servicio de gasolinas, diésel o Gas L.P. que ya estén registradas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas (Renagas). El acuerdo fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación y está dirigido únicamente a personas físicas o morales inscritas en el registro.

Acciones de la autoridad para regularizar instalaciones de gas

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un diagnóstico reciente de la ASEA identificó que cerca del 60% de estas instalaciones no cuenta con una autorización de impacto ambiental vigente, ya sea porque nunca la obtuvo o porque no se encuentra actualizada conforme a su operación actual. Esta situación refleja procesos administrativos acumulados durante distintos periodos y marcos regulatorios que han evolucionado con el tiempo.

Impacto de la falta de autorizaciones ambientales en instalaciones

El procedimiento tiene como objetivo ordenar las autorizaciones ambientales existentes sin sustituir el régimen ordinario de supervisión ni modificar las obligaciones legales de las empresas.