Exigen Fintech modernizar la regulación financiera

Las empresas fintech pidieron a las autoridades modernizar la regulación del sector al considerar que la actual ley quedó rebasada por la evolución tecnológica y los nuevos modelos financieros.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Pablo Villarreal, gerente de SPIN by Oxxo, señaló que los procesos de autorización son largos y restrictivos, lo que frena la innovación, inhibe la competencia y genera incertidumbre tanto para las empresas como para los consumidores. También acusó una falta de "piso parejo" en algunos segmentos regulados, lo que afecta el desarrollo del mercado.

¿Qué propone la CNBV?

El directivo destacó que las autoridades han mostrado apertura, especialmente tras los recientes cambios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero insistió en que la regulación debe actualizarse de forma urgente para responder a las nuevas dinámicas del sector. En línea con ello, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, afirmó que la supervisión debe ser más rigurosa, pero sin perder la capacidad de otorgar certidumbre a las instituciones financieras.