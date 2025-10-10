Rechaza SCJN analizar amparo de corridas de toros en CDMX

Rechaza SCJN analizar amparo de corridas de toros en CDMXLa decisión del pleno de la SCJN se refiere a un amparo en revisión que cuestionaba la inconstitucionalidad de artículos de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal y su Reglamento Taurino.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar un amparo en revisión sobre las corridas de toros en la Ciudad de México, con lo que dejó ir una oportunidad para fijar criterio sobre este polémico tema.
Aunque la ministra Lenia Batres Guadarrama hizo ver que la regulación de los espectáculos taurinos ha tenido muchos cambios y que la Corte no ha establecido un criterio único, una mayoría de seis ministros se pronunció este jueves en contra de ejercer la facultad de atracción del amparo en revisión número 117/2024, que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México remitió al Alto Tribunal para que revisara una cuestión de inconstitucionalidad en artículos de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal y su Reglamento Taurino.
El asunto data de enero de 2024, cuando la empresa tramitó un juicio de amparo ante un juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México contra la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, que ha sido reformada en la actualidad, y el Reglamento Taurino para el Distrito Federal.