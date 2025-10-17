Europa ve potencial en México

En México se puede detonar aún más la inversión si se hace más clara la regulación en sectores clave como el energético, coincidieron representantes europeos.

Añadieron que los sectores público y privado deben de aliarse para que el texto que se firmará del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea no quede solamente en un texto, sino que se concrete en acciones e inversiones lo que requiere de financiamiento.

Durante el "Sexto Foro México-Unión Europea. Oportunidades y desafíos comunes. Cómo reforzar nuestra asociación económica y política desde la inclusión y la sostenibilidad", el presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti resaltó que "las empresas lo que pedimos para seguir apostando en México, es claridad en algunos sectores y sus regulaciones, como en el ámbito energético, conflictos en tribunales, asuntos relacionados con la seguridad jurídica", porque en la medida que se tenga mayor certidumbre se detonará la inversión.

Añadió que hay inversiones que pueden llegar fuertes, pero "tenemos que dar un salto para ser inversor en México y abrir la puerta a mayor comercio para que haya cadena de valor", lo que también necesita ayuda gubernamental para que se incorporen a más pequeñas y medianas empresas.

En tanto, el director general de la Cámara Mexicana-Alemana de Comercio e Industria, Johannes Hauser, afirmó que "el ambiente de negocios está bien, no es eufórico ni negativo, pero hubo momentos mejores".

Agregó que hasta la fecha las inversiones no se han retirado por temas de inseguridad o por los cambios legales recientes.

"No sabemos cuáles son los impactos de la reforma judicial, eso se verá a mediano plazo, pero no creo que parará la inversión alemana por la reforma judicial" ni por la Ley de Amparo, expuso el directivo alemán.

Expuso que "la inseguridad es un factor que genera costos, pero no ha sido un motivo para que haya desinversiones alemanas", porque se ve a México como un país atractivo en el que ya hay mayor certidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en torno a los aranceles.

Añadió que otro factor que ayuda es que "no veo que haya un competidor serio para México, en cuanto a su relevancia por estar cerca del mercado de Estados Unidos".

México y la UE buscan estrechar lazos económicos