Defiende la CIRT labor informativa

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar reglas parejas para los medios tradicionales frente a las redes sociales, a las que acusó de difundir noticias falsas. Durante la Convención Anual de la CIRT 2025, aseguró que la radio y la televisión mantienen su compromiso con la información responsable y son pieza clave de la democracia mexicana.

¿Cuál es la respuesta de Claudia Sheinbaum?

García destacó que el sector se ha adaptado a los avances digitales y pidió al gobierno una regulación equitativa que permita fortalecer el servicio público gratuito que ofrecen los medios. En respuesta, Sheinbaum invitó a los radiodifusores a participar en las mesas de consulta de la reforma electoral, donde se abordarán temas relacionados con los tiempos oficiales en las campañas.