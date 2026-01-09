Así puedes saber si tu teléfono ya se encuentra dado de alta

A partir de este 9 de enero, se inició en México el registro obligatorio de celulares, un nuevo requisito en los servicios de telecomunicaciones que busca actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos y el uso indebido de las líneas.

Este registro permite vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios. Cabe destacar que para las personas que ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir este requisito es el 30 de junio de 2026.

¿Cómo realizar el registro de celulares en línea?

El trámite para esta nueva disposición oficial puede realizarse en línea, sin necesidad de acudir a centros de atención en las plataformas de las compañías telefónicas.

Los usuarios de líneas telefónicas deberán realizar el registro a través de los portales oficiales de su operador con los siguientes documentos a la mano: CURP, INE o pasaporte.

Al iniciar el trámite, la plataforma solicitará datos personales como nombre completo y clave única de registro de población (CURP). Para validar la información arrojada, la plataforma te pedirá una prueba de vida, la cual consiste en tomarte una selfie para validar los documentos presentados y autenticar tu identidad.

Posteriormente, se validará el registro, este es el último paso para completar el trámite donde el sistema te arrojará un folio para confirmar, tendrás hasta tres intentos para realizar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial.

Detalles sobre el plazo para el registro obligatorio

En ese sentido, a partir del 7 de febrero quedará habilitado un portal de consulta para usuarios Telcel para confirmar que sus clientes ya se encuentren en el padrón. Cabe destacar que se espera que las demás compañías también activen portales similares para que sus usuarios puedan verificar que su registro fue exitoso.

Cabe destacar que a pesar de que al contratar un plan de telefonía se requiere documentación oficial como el INE, este registro es independiente a las compañías.