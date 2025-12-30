Mi Beca para Empezar 2026: fecha límite para el registro

El programa social Mi Beca para Empezar anunció los detalles sobre su operación para 2026, incluyendo el cierre definitivo del periodo de registro y el inicio de los pagos correspondientes al nuevo año.

La información es relevante para miles de familias capitalinas que aún no han inscrito a sus hijas o hijos y buscan acceder al apoyo económico mensual que puede alcanzar hasta 650 pesos.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el registro permanecerá abierto únicamente hasta el 31 de diciembre, fecha que marca el cierre del trámite para nuevos beneficiarios.

¿Cómo realizar el registro para Mi Beca para Empezar?

Una vez concluido este plazo, no se garantizará el acceso al apoyo durante el siguiente periodo, por lo que se recomienda completar el proceso lo antes posible.

Mi Beca para Empezar tiene como objetivo fortalecer la permanencia escolar, apoyar la economía familiar y garantizar que las y los estudiantes de educación básica cuenten con recursos esenciales para su desarrollo educativo, como útiles, uniformes y alimentos.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que el registro estará disponible hasta el último día del año. El trámite debe realizarse obligatoriamente mediante la Llave CDMX Expediente, la cual debe estar registrada a nombre de la madre, padre o tutor legal del estudiante.

Este requisito es indispensable, ya que sin una Llave CDMX activa no es posible iniciar ni concluir la solicitud. Las autoridades recalcaron que dejar el registro para el último momento puede generar contratiempos técnicos que impidan completar el proceso.

Detalles confirmados sobre el apoyo económico

El programa está dirigido a niñas y niños inscritos en preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México, así como a estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM), incluyendo nivel preescolar, primaria y laboral.

Para inscribir correctamente a un estudiante, el Fibien detalló que los pasos son los siguientes: contar con una Llave CDMX Expediente activa del tutor, ingresar al portal oficial del programa (registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx), capturar la información solicitada del estudiante y del responsable, verificar que los datos sean correctos y finalizar el registro.

A diferencia de otros apoyos sociales, el recurso no se entrega en efectivo. El monto se deposita en una tarjeta del Fideicomiso Bienestar Educativo, la cual solo puede utilizarse en comercios autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México, como papelerías, supermercados, tiendas departamentales y establecimientos de ropa.

Impacto del programa en familias capitalinas

Los montos mensuales para 2026 quedan de la siguiente manera:

- preescolar recibirá 600 pesos

- primaria 650 pesos

- estudiantes de CAM 600 pesos

Quienes completen el registro antes del cierre recibirán el apoyo a partir de enero de 2026.