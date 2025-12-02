Jóvenes Construyendo el Futuro abre 45 mil vacantes

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició este lunes 1 de diciembre un nuevo periodo de registro, ofreciendo alrededor de 45.000 espacios en centros de trabajo para jóvenes de 18 a 29 años. Los participantes recibirán capacitación laboral durante 12 meses, con apoyo económico mensual y seguro médico del IMSS.

El subsidio mensual asciende a 8.480 pesos en 2025, equivalente al salario mínimo, y el seguro médico cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. El programa busca fortalecer las habilidades laborales y la empleabilidad de las juventudes en México.

¿Qué requisitos deben cumplir los jóvenes para registrarse?

Los interesados deben contar con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografía, ficha de registro en línea y declarar bajo protesta de decir verdad que no estudian ni trabajan. Quienes residan en zonas con baja conectividad pueden registrarse en las oficinas móviles del programa.

El registro se realiza en la plataforma oficial del programa, y durante la apertura del 1 de diciembre, los jóvenes pueden seleccionar y postularse a los centros de trabajo disponibles. Una vez aceptados, deben presentarse en la fecha indicada para iniciar la capacitación, que incluye evaluaciones mensuales con el tutor asignado.

Detalles sobre el subsidio y seguro médico del programa

Al finalizar el programa, el 70% de los aprendices logran insertarse en un empleo remunerado. Desde 2019, más de 3 millones de jóvenes han participado, y para 2026 se prevé integrar a 500.000 personas, con aperturas bimestrales de la convocatoria.

Impacto del programa en la empleabilidad juvenil en México

El programa busca no solo ofrecer un ingreso, sino también mejorar la empleabilidad de los jóvenes en un mercado laboral cada vez más competitivo. Con la capacitación y el apoyo económico, se espera que más jóvenes puedan acceder a oportunidades laborales dignas.