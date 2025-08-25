Apertura de registro para programas del Bienestar en Estado de México en septiembre de 2025

En septiembre de 2025, el Estado de México abrirá el registro para varios programas del Bienestar dirigidos a estudiantes y mujeres en situación vulnerable.

Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a la educación, brindar apoyos económicos directos y reforzar la calidad de vida de los sectores más necesitados.

El Gobierno de México y el Estado de México anunciaron nuevas convocatorias de programas sociales para septiembre de 2025, con el objetivo de respaldar a las familias mexiquenses y evitar que factores económicos limiten el desarrollo académico o personal.

Uno de los programas más esperados es la Beca Rita Cetina, que abrirá su registro del 15 al 30 de septiembre exclusivamente en línea, mediante el portal becaritacetina.gob.mx.

Paralelamente, se realizarán asambleas informativas en escuelas públicas del 1 al 20 de septiembre para orientar a los padres de familia en el proceso de inscripción.

Otra de las convocatorias relevantes es la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a estudiantes de media superior y superior. Los montos varían entre $1 mil 600 y $2 mil 400 pesos bimestrales, según el nivel educativo.

El registro se realizará mediante el Buscador de Estatus en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas.

El programa Mujeres con Bienestar no abrirá registro nuevo en septiembre, pero continuará su segunda etapa de incorporación.