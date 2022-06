Registra México más de ocho mil contagios

En Ciudad de México, los contagios han repuntado un 47% de una semana a otra, hasta llegar a 4.400 casos semanales. A pesar del repunte, el Gobierno sigue sin endurecer las medidas sanitarias. La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, ha hecho hincapié este martes en que no hay de implementar más medidas restrictivas debido a que la población está vacunada. "El contagio no está asociado hasta este momento de ninguna manera a un aumento en hospitalización o aumento de enfermedades graves. Por el momento seguimos monitoreando, pero no hay ninguna alerta mayor en la ciudad", dijo.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) ha calificado como "ligero" el aumento de contagios observado en la capital en las últimas tres semanas y ha enfatizado en que este crecimiento de pacientes no ha incidido en ingresos hospitalarios. "Actualmente, se tienen 117 casos en hospitales de toda la capital", señaló la dependencia por escrito. Al igual que el Ejecutivo, la capital ha centrado su atención en los niveles de vacunación para atender el nuevo ascenso de contagios. Hasta el momento en Ciudad de México se han inmunizado a más de 7,8 millones de habitantes.

Cambios de semáforo

Estos repuntes en distintos focos del país no han provocado un cambio de color en el semáforo epidemiológico que sigue en verde en todo el país, indicando un nivel bajo de contagios. Una medida en coherencia con el tono que emite su informe diario: "Se observa una tendencia de crecimiento de los casos estimados a nivel nacional. No ha tenido impacto en hospitalizaciones ni defunciones", refiere la dependencia federal. La ocupación de camas generales en el país es del 3% y de 1% en camas con ventilador.

Dos grandes etapas

- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmó este martes en Palacio Nacional que la pandemia ha tenido dos grandes etapas, independientemente de las distintas olas registradas: la prevacunal y la posvacunal. Como su nombre lo indica, la diferencia estriba en la aplicación masiva de vacunas

- El funcionario federal añadió que epidemiológicamente pueden diferenciarse así porque el impacto de la enfermedad cambió radicalmente con las vacunas, así, mientras en las primeras dos olas y una parte de la tercera tuvieron un impacto importante en producir enfermedad grave, hospitalización y defunciones; en la cuarta, con altas coberturas de vacunación, bajó la enfermedad grave, hospitalización y fallecimientos

- "La noticia positiva muy importante a tomarla en cuenta es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad".