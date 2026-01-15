PT pone en duda necesidad de reforma electoral

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó la pertinencia de impulsar una reforma electoral en este momento y consideró que la prioridad del país debería ser la unidad nacional ante el contexto geopolítico internacional.

¿Qué declaró Reginaldo Sandoval sobre la reforma electoral?

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que la llamada Cuarta Transformación llegó y se mantiene en el poder con las reglas electorales vigentes, por lo que planteó si resulta necesario modificarlas cuando, dijo, la oposición fue derrotada bajo ese mismo marco legal.

Acciones del Partido del Trabajo ante la reforma electoral

Sandoval señaló que México enfrenta escenarios internacionales complejos y un entorno regional adverso, por lo que llamó a centrar la discusión política en fortalecer la cohesión social y política, en lugar de abrir un debate sobre cambios al sistema electoral.

El líder petista afirmó que hasta el momento no conoce el contenido de la propuesta de reforma electoral y evitó fijar postura sobre temas específicos, como la posible eliminación de los legisladores plurinominales, al señalar que su partido se pronunciará una vez que la iniciativa sea presentada formalmente.

Impacto del contexto geopolítico en la política mexicana

Finalmente, advirtió que Morena no cuenta por sí sola con los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional y subrayó que sin el respaldo del PT y otros aliados no se alcanzará la mayoría calificada requerida en la Cámara de Diputados.