Regidores de Temoaya denuncian secuestro, amenazas y violencia

Por: El Universal

Enero 02, 2025 - 07:22 p.m.

Víctor Montiel Reyes, regidor del Partido del Trabajo (PT) en Temoaya, así como la regidora Karina Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se presentaron esta mañana ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para iniciar una denuncia por privación de la libertad, amenazas y lesiones, hechos que se registraron la mañana del lunes 1 de enero.

"Permanecimos más de seis horas privados de la libertad, secuestrados. Yo no le deseo esto a los ciudadanos, pero fue muy aterrador, ya que había vecinos que tenían garrafones de gasolina e inclusive me aventaron gasolina, bajo la consigna de que tenía que firmar mi renuncia. En todo momento estuvieron alegando que renunciara porque me iban a quitar la vida", mencionó.

Montiel Reyes señaló que la denuncia será en contra de 10 personas, mismas que ya fueron identificadas a través de videos que circulan en redes sociales y quienes son servidores públicos de Temoaya.

"Quienes estaban ahí eran servidores públicos de la pasada administración, había directores, subdirectores. Además, sin duda alguna, la alcaldesa tenía la obligación de salvaguardar la integridad de un compañero de cabildo y la segunda de un ciudadano", concluyó.

Regidor en Temoaya es sometido y obligado a renunciar

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de México, Reginaldo Sandoval Flores, informó que por los hechos de violencia registrados en el municipio de Temoaya en contra de su regidor Víctor Montiel Reyes, a quien se le obligó bajo presión a presentar su renuncia del cargo, han entregado la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de quien resulte responsable.

A través de conferencia de prensa virtual, informó que la denuncia fue presentada por privación de la libertad e intento de homicidio.

"Nosotros queremos que las investigaciones sigan avanzando, caiga quien caiga, no importa si es de adentro o es de afuera, lo importante es que se garantice la paz y gobernabilidad", expresó tras asegurar que cuentan con evidencias claras que dan cuenta de que servidores públicos municipales participaron en el acto en contra de su regidor, quien fue sometido este miércoles al amarrarlo a un poste y fue obligado a firmar su renuncia como segundo regidor del Ayuntamiento de Temoaya para el periodo 2025-2027.

Los pobladores que se manifestaron al exterior del Palacio Municipal aseguraron que Víctor Montiel no vivía en el municipio y que tampoco había hecho campaña, por lo que dejaron ver su inconformidad de que llegara al cargo, ante ello, el regidor del PT aseguró que él lleva 6 años residiendo en Temoaya y que desde el inicio ha estado incorporado a la planilla de la 4T.