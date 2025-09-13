Piden priorizar la sanidad

Frente a los retos alimentarios de México, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) subraya la urgencia de reforzar el presupuesto de sanidad a través del Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasica).

En el 22 Foro Global Agroalimentario, Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA, destacó que la política pública debe atender la sanidad con precisión, sobre todo considerando que la producción de alimentos crece mientras exportaciones como la de ganado a Estados Unidos se ven frenadas por temas sanitarios.