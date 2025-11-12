Gobierno federal refuerza supervisión de aduanas en Tamaulipas

El Gobierno federal reforzó las labores de supervisión aduanera en Tamaulipas, para garantizar la legalidad y seguridad en el comercio de hidrocarburos procedentes de los Estados Unidos.

Las acciones de revisión, supervisión y control aduanero son permanentes en los cruces fronterizos del país, con el propósito de garantizar la legalidad, según autoridades aduaneras, que puntualizaron que la aduanal no solo se centra en la verificación y control de mercancías, sino también en la supervisión de los flujos transfronterizos y en la recaudación de impuestos y contribuciones vinculadas al comercio exterior.

¿Qué medidas se están implementando?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), las revisiones se efectúan en estricto apego a la Ley Aduanera y su Reglamento, bajo protocolos que aseguran la aplicación de los procedimientos técnicos y legales correspondientes. Indicó que el Artículo 45 de la Ley Aduanera, prevé que cuando en el reconocimiento aduanero sea necesario efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o que requieran equipos especiales, los importadores, exportadores o agentes aduanales deberán realizarlas previamente para su presentación durante el proceso.

En todos los casos, aseguró, la norma permite que las muestras se tomen también durante el ejercicio de las facultades de comprobación, garantizando la integridad y seguridad de los procesos.

¿Cuál es el contexto en Matamoros?

En el caso de la aduana de Matamoros, que dirige Blas Pedro Sarabia García, en el contexto de la modernización y transparencia aduanal mantiene vigentes las bitácoras sobre desaduanamiento libre, en las que se registran de manera sistemática las operaciones y resultados del Mecanismo de Selección Automatizada (MSA), así como las verificaciones aplicadas a las unidades con reconocimiento aduanero, aseguró. Este seguimiento continuo bajo el mando de Sarabia García permite dar trazabilidad a cada movimiento y reforzar los mecanismos de transparencia en las operaciones aduaneras.

En este contexto, la región se ha fortalecido con la suscripción de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la capacitación del talento aduanero en Tamaulipas de la mano de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. El acuerdo contempla la generación de oportunidades para jóvenes estudiantes mediante programas de prácticas profesionales y servicio social, promoviendo el desarrollo académico y profesional en el ámbito del comercio exterior.