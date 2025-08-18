Candidatos sin promedio mínimo consiguen cargo en PJ

El Consejo General del INE entregó las constancias de mayoría a 45 candidaturas para juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, por sentencia del Tribunal Electoral, al determinar que les corresponde el triunfo pese a tener el promedio mínimo o por asignación de paridad.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió que se considere el proceso de elegibilidad en la eventual reforma electoral que está elaborando el Gobierno federal.

"Esas son las cosas que técnicamente tenemos que aportarle a esta comisión y al propio Congreso, evaluadas y, en su justa medida, actualizadas en la posible reforma electoral venidera", expuso.

"Enfrentamos cosas no solamente como este aparente cambio de criterio en el Tribunal, la Sala Superior, sino retos mayúsculos como la actualización de las leyes electorales a nivel local. Enfrentamos diferentes tipos de organización del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial en las entidades ya a nivel local", añadió.

En el caso de candidaturas que no tenían el promedio mínimo de 8 en licenciatura o 9 en especialidad, son 14 juzgadores electos, así como 18 magistraturas de circuito.

También se suman 12 casos más por paridad, en los que se privilegia la asignación de cargos a mujeres con mayor votación, no alternando con hombres que, en estos casos, tuvieron menos votos. Y uno más por votos inviables.

La consejera Carla Humphrey señaló que hay una incongruencia de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y un trato diferenciado para la evaluación de los requisitos de elegibilidad.

"El Tribunal Electoral nos revoca la revisión del 9 de promedio por no tener facultades expresas y, por otro lado, nos confirma la revisión del criterio de 8 cuando ambos son requisitos de elegibilidad establecidos en nuestra Constitución", sostuvo.

Además, apuntó que siguen sin conocer qué metodología usaron los comités de evaluación para revisar el promedio, al igual que los criterios que se utilizaron, a diferencia del análisis realizado por el INE.

La consejera Claudia Zavala señaló que debe haber una exigencia a los comités de evaluación para que definan el mecanismo para valorar los requisitos de elegibilidad.

"Es claro que la revisión no se hizo y es claro que quienes van a ocupar los cargos, por lo menos el INE, cumplió con un deber constitucional, que es garantizar que a las personas que les entregaba la constancia cumplían cabalmente con los requisitos de elegibilidad", subrayó.

La consejera Dania Ravel expuso, por separado, que los comités eran los únicos que podían hacer la evaluación y el Instituto no podía revocar esta determinación.