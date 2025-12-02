Conagua pide al Senado avalar sin cambios reforma a Ley de Aguas

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, se reunió este martes con senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena para pedirles que avalen sin modificaciones las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, una vez que la Cámara de Diputados envíe ambas minutas al Senado.

¿Qué solicitaron los senadores de Morena?

De acuerdo con legisladores presentes, Morales López pidió a la bancada oficialista respaldar íntegramente el proyecto que será turnado por San Lázaro, bajo el argumento de que en la Cámara de Diputados "ya se trabajó y se construyeron consensos suficientes", tanto con grupos parlamentarios como con actores externos involucrados en la gestión del agua.

El titular de Conagua explicó que el paquete legislativo fue resultado de negociaciones amplias y reuniones técnicas que, dijo, permitieron incorporar planteamientos de usuarios, organizaciones civiles, autoridades locales y especialistas en materia hídrica; por lo que insistió en que cualquier cambio desde el Senado podría "romper los acuerdos alcanzados".

Detalles sobre las reformas a la Ley de Aguas

Morales López pidió a los senadores de Morena preparar un proceso legislativo ágil para que las reformas se aprueben la próxima semana, plazo en el que se prevé concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

La intención del gobierno federal, expuso, es que el nuevo marco jurídico quede aprobado antes del cierre legislativo de diciembre, a fin de avanzar en la reorganización institucional y normativa que implicará la nueva Ley General de Aguas.