SICT busca autorizar Uber y Didi en los aeropuertos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para permitir que Uber, Didi y los taxis de aplicación operen en los aeropuertos del país, durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con fuentes de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, la dependencia federal propondrá modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, para emitir reglas especiales y facilitar sus servicios conforme a su plan de negocios.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La propuesta busca mejorar la movilidad en los aeropuertos y ofrecer opciones de transporte más accesibles y eficientes para los usuarios durante el evento deportivo más importante del mundo. La Copa Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, lo que incrementará la demanda de servicios de transporte.

¿Cuáles son las consecuencias de esta reforma?

Si se aprueba la reforma, se espera que Uber y Didi puedan operar de manera regulada en los aeropuertos, lo que podría transformar la experiencia de los viajeros. Además, se anticipa que esta medida genere un impacto positivo en la competitividad del sector del transporte en el país.