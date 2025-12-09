Senado avala reforma para fortalecer el "nearshoring"

El pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma para fortalecer el nearshoring o relocalización de empresas que busca impulsar y potenciar políticas públicas dirigidas a aprovechar la posición geográfica de México, así como potenciar los beneficios del T-MEC para México.

La reforma al artículo 8 de la Ley para Impulsar el incremento sostenido de la Competitividad de la Economía Nacional fue aprobada por unanimidad con 79 votos a favor. La misma busca implementar programas y políticas del gobierno para aprovechar el contexto del fenómeno global de la relocalización de empresas extranjeras.

¿Qué implica la reforma nearshoring aprobada por el Senado?

"Ello para fomentar la inversión, el desarrollo regional, empleos de calidad y la innovación en el territorio nacional", expuso en tribuna el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona. Argumentó que nuestro país cuenta con una ubicación extraordinaria en Norteamérica, lo que permite que México sea destino de nuevas inversiones para beneficio de la economía.

Indicó que la importancia del nearshoring en México radica en ser un motor clave para el crecimiento económico, atrayendo inversión extranjera (IED), generando empleos, diversificando la economía y fortaleciendo la integración con Estados Unidos y Canadá, impulsado por la cercanía geográfica, costos competitivos, talento, estabilidad macroeconómica y el tratado T-MEC, beneficiando a sectores como el automotriz y electrónico.

Acciones del Senado para fomentar la inversión extranjera

Indicó que esta reforma busca incluir el término 'prosperidad compartida' en la ley y con la misma se garantiza la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial.

Impacto del nearshoring en la economía mexicana

La reforma considera indispensable introducir como política de Estado que el Gobierno mexicano reconozca la tendencia del Nearshoring como objetivo dentro de la política nacional de fomento económico y dentro del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.