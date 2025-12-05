Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras avalarse en el Congreso y haber sido turnada al Ejecutivo la reforma que expide la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, productores del campo anunciaron un "receso estratégico" y que la "jornada histórica de movilización concluye".

"Hemos sido escuchados. Hacemos un receso estratégico para volver a nuestras raíces y recargar fuerzas."

"Que quede claro: Volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización ante cualquier imposición que amenace al campo y al volante", dijeron integrantes del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

El productor René Almeida indicó que aunque no están conformes con la Ley, "tenemos que trabajar y colaborar con ella".

¿Qué declararon los productores del campo sobre la reforma?

Por la madrugada sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y señalaron que hay oportunidad de colaborar en aportaciones para la construcción del reglamento de la Ley.

"Nos están dando la oportunidad que aportemos, y todo aquello que veamos que hay que modificar, seguramente tendremos que hacer las aportaciones ", dijo Almeida.

Hicieron un llamado a que los productores asuman su responsabilidad y al gobierno a que "corte el cordón umbilical" para mejor apoyo al campo.

Acciones de la Comisión Nacional del Agua tras la reforma

Además, agradecieron y reconocieron el temple "y el inmenso valor" de cada agricultor y transportista que se sumó a los bloqueos en las carreteras y manifestaciones: "Hemos demostrado que, al defender nuestro legado, defendemos la soberanía alimentaria de México. La capacidad de organización y la información veraz son hoy nuestra mayor victoria".