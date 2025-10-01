Diputados aprueban prohibir cobro de cuotas para acceder a playas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 465 votos a favor, reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que será gratuito el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas. Se envió al Senado.

También quedará prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezcan los reglamentos administrativos.

El dictamen aprobado señala que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas, y el incumplimiento de dicha condición será causa de revocación.

Los legisladores también avalaron una reserva, por 471 votos a favor y 1 en contra, que establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá crear un Registro Nacional de Accesos a Playas.

"La Secretaría (de Turismo) garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos. Dicho acceso se hará con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas", marca la reforma.

El diputado Alejandro López Sánchez (PT) dijo que garantizar el acceso libre a las playas es hacer justicia social, respetar la Constitución y luchar porque "no haya ni un metro más privatizado".