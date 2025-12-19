Solo mujeres podrán ser gobernadoras en 2027

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, celebró la aprobación por parte del Congreso estatal de las reformas a la Ley Electoral del Estado propuestas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que incluyen un transitorio para que únicamente mujeres puedan competir por la gubernatura en 2027.

¿Qué implica la reforma a la Ley Electoral en SLP?

Gallardo consideró positiva esta modificación, señalando que responde a una resolución de 2021 que busca implementar la alternancia de género en la gubernatura. Destacó que, hasta ahora, nunca ha existido una gobernadora mujer en la entidad, por lo que esta reforma representa una oportunidad histórica.

El mandatario indicó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya cuenta con cuatro perfiles de mujeres y cuatro de hombres preparados para competir, anticipándose a una posible resolución judicial que permitiera la participación masculina.

"Estamos contentos de que vaya a existir una verdadera alternancia y que la lucha por las mujeres sea real y no simulada como muchas veces se ha hecho", dijo Gallardo Cardona, quien agregó que quienes no estén de acuerdo con la reforma simplemente "no estaban preparados para esta elección".

Acciones del gobernador sobre la alternancia de género

Asimismo, el gobernador cuestionó la postura de quienes siempre han defendido la paridad de género pero ahora se oponen a la reforma. "Quienes se muestran en contra probablemente su lucha era una farsa... le tienen miedo a las mujeres, es tiempo de mujeres y vamos a ir con mujeres", afirmó.

Finalmente, Gallardo coincidió con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la necesidad de revisar la constitucionalidad de la reforma, señalando que será la autoridad correspondiente quien lo determine. A la vez, consideró respetable que personas o partidos impugnen la medida si así lo deciden.

Reacciones a la reforma electoral en San Luis Potosí

La aprobación de esta reforma ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, donde se espera un debate sobre su impacto en la participación política de las mujeres en el estado.