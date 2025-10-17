Claudia Sheinbaum destaca reforma a la Ley de Amparo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado de la República, tiene como propósito reforzar la protección del pueblo de México frente a actos injustos de la autoridad, al tiempo que busca hacer de este recurso jurídico un instrumento más ágil y accesible para garantizar el derecho a la justicia.

"Se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, eso no cambia en lo más mínimo; al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que ‘no se está respetando la retroactividad’ -ese derecho constitucional- es mentiroso; o mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna, la verdad. Es así de sencillo, llano y claro", puntualizó.

No es regresiva, afirma Zaldívar

Por su parte, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sostuvo que es absolutamente falso que la reforma a Ley de Amparo recientemente aprobada sea regresiva y limite la defensa de las personas, ya que lo que se busca es hacer de este recurso jurídico un procedimiento más ágil, más cercano, acortar plazos en trámites y dar paso en materia de justicia digital.

“Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible; esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma”, indicó.

Zaldívar detalló que la defensa plena de los derechos humanos permanece intacta, pero ahora se introducen ajustes para evitar el uso abusivo de las suspensiones, especialmente en casos vinculados con lavado de dinero o bloqueo de cuentas, protegiendo a quienes acrediten el origen lícito de sus recursos.

“El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”, puntualizó.

Respecto a los créditos fiscales firmes, explicó que con la reforma las distintas etapas del procedimiento de cobro ya no podrán impugnarse por separado, sino únicamente la resolución final, sin afectar la defensa de los contribuyentes.

Finalmente, respecto a la retroactividad, hizo hincapié en que, no es válida en materia procesal, es decir, todas las etapas de los juicios de amparo que ya hayan concluido no se pueden modificar; sin embargo, los procedimientos que continúan realizándose, así como los que se realizarán en el futuro, ahora se regirán por la reforma a Ley de Amparo.