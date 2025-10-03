PRI votará contra reforma a Ley Aduanera

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma a la Ley de Aduanas, por considerar que tendrá consecuencias para la economía nacional, porque podría agravar el problema del huachicol.

"La iniciativa abre la puerta a la delincuencia organizada, fomenta la corrupción y la impunidad, pues no contempla controles civiles, auditorías independientes, profesionalización del personal ni mecanismos de denuncia protegida", refirió en un comunicado.

Afirmó que Morena y el oficialismo utilizan este tema como un distractor para ocultar el origen del huachicol fiscal, así como los constantes escándalos de corrupción que involucran a morenistas, "su ineficiencia y los terribles resultados de los caprichos de la administración de López Obrador".

Detalló que se plantean sanciones desproporcionadas de hasta 250 o 300 por ciento del valor de las mercancías, lo cual podría ser inconstitucional conforme al artículo 22 de la Constitución, además de contravenir compromisos internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el T-MEC.

"Endurecer en exceso el marco aduanero, con sanciones desmedidas y procedimientos más lentos, pone en riesgo el dinamismo económico, las exportaciones y millones de empleos ligados a las cadenas globales de valor. Lejos de fortalecer la fiscalización, un marco más restrictivo puede generar efectos adversos: menor recaudación para el Estado y mayor incentivo al contrabando", subrayó.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, discutirá y, en su caso, aprobará el dictamen de la reforma a la Ley de Aduanas, el próximo lunes 6 de octubre.