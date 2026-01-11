SNTE pide a magisterio a participar en consulta para integrar el PND

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, exhortó al magisterio a participar en la Consulta para la integración del Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, "ejercicio democrático" que concluye este 12 de enero.

En un mensaje con motivo del inicio del nuevo año, destacó que las y los maestros pueden participar de manera presencial o virtual para fortalecer la vida democrática de la organización y consolidar una agenda de demandas construida desde las bases.

"Iniciamos este 2026 con el compromiso de mantener un sindicato fuerte, unido y democrático. La Consulta Nacional es la voz de nuestras compañeras y compañeros, y de ella surgirá el Pliego de Demandas que presentaremos al Gobierno de la República en defensa de los derechos laborales y de una educación pública de calidad".

¿Cómo se llevará a cabo la Consulta del SNTE?

Cepeda Salas encabezó el Primer Encuentro Estatal por la Unidad y la Fraternidad Sindical de la Sección 45, en Guanajuato, que da inicio a los festejos de su 70 Aniversario.

Ante más de 2 mil asistentes, el dirigente nacional recordó que también hay que celebrar la nueva reforma legal con la que se respeta plenamente la autonomía sindical, no sólo del magisterio sino de todos los trabajadores al servicio del Estado.

Representa, dijo, un avance histórico, al proteger la vida interna de las organizaciones gremiales y establecer sanciones para los funcionarios que pretendan intervenir o desconocer las decisiones de las bases.

"Esta ley es para todos los trabajadores al servicio del Estado. Si alguien se atreve a utilizar recursos públicos para apoyar a alguna planilla o a algún candidato, puede ser sancionado hasta con cárcel, porque es una causal gravísima utilizar recursos del estado, del municipio y de la federación para estos fines", advirtió.

Detalles sobre la reforma legal y su impacto

Al dar la bienvenida al nuevo año, el líder del SNTE convocó a los trabajadores de la educación a reiniciar con entusiasmo este lunes el ciclo escolar.

En su mensaje, el secretario general de la Sección 45, Juan Rigoberto Macías Vidales, resaltó la grandeza del SNTE por la unidad, fraternidad y solidaridad entre sus agremiados.

Explicó que la unidad sólo tiene sentido cuando se humaniza y se traduce en acciones que se realizan de manera permanente. Asimismo, reconoció el liderazgo de Alfonso Cepeda Salas al frente del sindicato, ya que ha impulsado transformaciones como la democratización del SNTE, la basificación de más de un millón de trabajadores y la recuperación de la bilateralidad con la Secretaría de Educación Pública.