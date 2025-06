Repartidores exigen claridad sobre sus ingresos

En vísperas de que entre en operación el programa piloto para asegurar a trabajadores de plataformas, colectivos inconformes continuaron el diálogo con autoridades laborales, ya que aún mantienen dudas sobre la manera en que se contabilizarán sus ingresos.

Agustín Viñas, miembro de los trabajadores de plataformas inconformes, explicó que sostuvieron una mesa de dialogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en donde avanzaron las negociaciones.

Sin embargo, advirtió que aún están por aclararse varios puntos.

"Pedimos claridad y transparencia, no estamos en contra de la reforma, que quede claro, solo queremos transparencia en cuanto al tema de gastos de operación, por ejemplo: el Gobierno nos quiere tomar en cuenta el total facturado para asegurarnos, pero no están tomando en cuenta que, de ese total, nosotros gastamos en gasolina, refacciones, mantenimiento del auto, etc.

"Nos quieren tomar en cuenta el total y no es justo, ya que eso conllevaría incrementar el costo de los viajes y menos trabajo. Las empresas comenzarán a retirarse de varios puntos de la República", aseguró Viñas.

Denunció que, a días de que arranque la reforma, no haya claridad sobre si les tomarán el ingreso neto.

"Estamos en contra de que no se haya comunicado con claridad cómo es que va a funcionar y cuánto es lo que nos tomarán en cuenta como ingreso neto", subrayó.

Durante la conferencia mañanera, el Secretario de Trabajo, Marath Bolaños, señaló que a partir del 1 de julio empezará a operar el programa piloto para que los conductores y repartidores sean dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El funcionario mencionó los beneficios de la reforma y entre ellos está que se pone orden en la gestión algorítmica, es decir, las decisiones tomadas por algoritmos deben de ser transparentes, comprensibles, así como revisables por personas.

Además, de que nadie será desconectado por un robot sin derecho a una audiencia.

Señaló que la desconexión inmediata, solo se permitirá en casos graves, como fraude o riesgos de seguridad, y que también deberá notificarse de manera clara y con justificación.

Bolaños afirmó que, con la reforma, no habrá un cambio en el régimen fiscal, es decir, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA y en este sentido, pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal.