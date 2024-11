Dará SCJN última batalla contra reforma judicial, dice jueza

La jueza Reyna Rodríguez aseguró que la última batalla para que siga la democracia en México la dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el proyecto que pretende modificar la reforma judicial, el cual será discutido el próximo 5 de noviembre.

Rodríguez, quien se ha manifestado en León, Guanajuato, llevó ahora su megáfono y protesta al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

"La última batalla es con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esa es la única carta que tiene México de esperanza para conservar su República y su democracia", expresó.

"Ya no obedecen a los jueces. El día de mañana que ustedes tengan una determinación, un derecho, nadie va a cumplir ese derecho si no le gusta al oficialismo, si no le gusta a Morena, quieren jueces a modo, no quieren jueces independientes sino mandaderos políticos como sus diputados y senadores".

La jueza se manifestó en esta zona del Paseo de la Reforma junto con otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se pidió a los presentes y a quienes quieran sumarse a manifestarse el próximo 5 de noviembre, cerca de las 9:30 horas, afuera de la SCJN al mismo tiempo que se esté analizando el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara.

"Los invito a todos los que están haciendo ejercicio y el día de hoy no les importa el futuro de México, que vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de noviembre a las 9 y media de la mañana".

La jueza afirmó que está dispuesta a decir la verdad y "ensordecer esa mentira que ha contaminado al pueblo".

"México despierta, la dictadura está en la puerta", fue una de las consignas que gritaron los manifestantes que se dieron cita en el Ángel de la Independencia.