"Es pura mentira", dice AMLO sobre que reforma judicial ahuyente inversiones

El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dijo que es "pura mentira" que la reforma judicial que impulsa ahuyente inversiones.

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que si el dólar se ha fortalecido respecto al peso es debido a causas de un "ajuste mundial" y no por factores internos de México.

-¿La reforma puede ahuyentar las inversiones?, se le preguntó.

"No, no, es pura mentira, pura mentira, y busquen. Si hay fortalecimiento del dólar con relación al peso busquen las causas y no van a encontrar nada interno, es un ajuste mundial que tiene que ver con Japón y factores externos fundamentalmente de la economía y las finanzas de Estados Unidos", afirmó AMLO.

"No le crean a esta gente", agregó el Mandatario federal.

"Imagínense si le hubiéramos hecho caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial ¿cómo estaríamos?".

REFORMA publica este jueves que la inminente aprobación de una mayoría legislativa de 73 por ciento de Morena y aliados que abriría la puerta para aprobar, entre otros temas la reforma judicial, ha provocado que firmas empresariales extranjeras pausen inversiones en Nuevo León y Jalisco.

Consultores y especialistas en inversiones señalaron que por lo menos cuatro proyectos se han frenado en Nuevo León por un valor conjunto de mil 200 millones de dólares, y que, en caso de afectaciones a los planes, el Gobierno federal puede enfrentar demandas millonarias.





Recapaciten, entren en razón, pide AMLO a paristas de PJ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro para que reconsideren su posición y "entren en razón".

Durante su intervención, el Mandatario instó a los manifestantes a no dejarse manipular y los invitó a presentar sus objeciones específicas si consideran que sus intereses están siendo afectados.

"Hago un llamado a que los que se están manifestando recapaciten, que entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, que presenten específicamente por qué ellos están en contra", expresó López Obrador.

El Presidente aclaró que la propuesta de reforma no afectará a los jueces, magistrados o ministros actuales.

"Lo que se está planteando es elegir a los jueces y no se les va a quitar el derecho a los jueces actuales ni a los magistrados o a los ministros, ellos tienen pase directo para ser candidatos", aseguró.

López Obrador detalló el proceso propuesto para la selección de nuevos jueces, enfatizando su transparencia. Explicó que una comisión revisará si los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos.

En caso de haber un gran número de candidatos elegibles, reiteró un procedimiento de insaculación para determinar quiénes aparecerán en la boleta.

"Si son muchos, se va a elegir a un juez y van a haber 200 solicitudes, pues se va a revisar si cumplen con los requisitos, pero si cumplen con los requisitos 150, va a haber un procedimiento de insaculación para ver quienes van a la boleta", indicó el Presidente.

Añadió que "no lo va a decidir nadie, va a ser la suerte, llenando el requisito, cualquier ciudadano puede participar, es lo más transparente".