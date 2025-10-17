Celebra PT impuesto a sueros orales

Las y los diputados del PT celebraron la integración del impuesto a sueros orales a la reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), enfocadas en proteger la salud pública, y afirmaron que se trata de un "logro" del instituto político.

En conferencia de prensa, el autor de la propuesta, el diputado José Antonio López Ruiz, adelantó que con ello se prevé una recaudación adicional de 41 mil millones de pesos.

El también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sostuvo que dicha reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) está enfocada en proteger la salud pública y puntualizó que "México es el país con mayor consumo de refrescos en el mundo y nuestro sistema de salud gasta cerca de 180 mil millones de pesos al año en atender enfermedades derivadas del consumo excesivo de bebidas azucaradas".

Enfatizó que las bebidas azucaradas "son un motor de enfermedad" que provocan diabetes, obesidad infantil, hipertensión, padecimientos renales y cardiovasculares, siendo responsables de una de cada tres muertes por infarto en el país.