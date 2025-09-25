Diputados proponen aplicar IEPS a sueros

Con el objetivo de que el Gobierno federal se haga de más recursos para 2026, diputados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México solicitaron al Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, integrar los sueros orales a la lista de bebidas azucaradas que pagan impuestos.

Durante la comparecencia del funcionario federal, el petista Antonio López aseguró que los electrolitos orales contienen 3.5 veces más azúcar que otras bebidas, de ahí que Estados Unidos sí pagan impuestos.

El legislador afirmó que gravar este tipo de productos podría generar ingresos por más de 5 mil millones de pesos, con los que podrían fortalecerse el sector salud.

“Un dato para generar más dinero, Secretario, y ahí va enfocada mi recomendación: el caso del Electrolit es muy puntual, tiene 3.5 veces más azúcar que otras bebidas, en Estados Unidos pagan impuestos y aquí, en México, no pagan ni IVA ni IEPS. Con eso podemos generar más de 5 mil millones de pesos de manera estratégica y podemos fortalecer el sector salud”, señaló.

El pevemista Ernesto Núñez Aguilar advirtió que han detectado abusos con este tipo de bebidas, ya que se registran dentro de la categoría de medicamentos para eludir los sellos de advertencia y poder gozar de tasa cero de IVA y no pagar IEPS.

Lo anterior, dijo, genera una ventaja competitiva indebida y distorsiones de mercado en un País con niveles de obesidad y diabetes que calificó como “alarmantes”.

“El problema no es menor, tan sólo en 2024, la marca líder, Electrolit, vendió más de 16 mil millones de pesos sin pagar IVA ni IEPS que sí pagan otras categorías, estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos no recaudados en los últimos cinco años: 9 mil millones por IVA y más de 3 mil millones por IEPS”, advirtió.

Núñez Aguilar detalló que mientras la fórmula de rehidratación oral establecida por la Organización Mundial de la Salud contiene apenas 1.35 gramos de glucosa por cada 100 mililitros, estas bebidas comerciales alcanzan hasta 3.7 veces más, lo que confirmando su naturaleza no terapéutica.

El legislador recordó que ya presentó una iniciativa para que los sueros orales sean consideradas bebidas saborizadas sujetas al IEPS y asegurar que porten sellos de advertencia.

“¿No considera que mantener este esquema de privilegios es sostenible cuando estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos anuales, que podrían recaudarse a partir de 2026 con una reforma legal? Y, la segunda: Tan sólo en el 2024, Electrolit vendió más de 16 mil millones de pesos y al estar clasificado como medicamento dejó de aportar al fisco lo que le corresponde”, cuestionó.

Aseguró que su propuesta no afecta las alternativas más saludables que sustituyen el azúcar, sino que, por el contrario, corrige una distorsión fiscal y sanitaria que hoy beneficia únicamente a grandes marcas a partir de un “esquema de privilegios insostenibles”.

El Secretario de Hacienda le contestó a los legisladores que los diputados son quienes tienen la facultad de enriquecer el proyecto de Paquete Económico enviado por el Ejecutivo federal, el cual considera incrementos en el IEPS a las bebidas azucaradas y el tabaco.

No obstante, consideró viable armonizar criterios en materia de bebidas azucaradas.

“Mi comentario sobre esta propuesta sería que la Ley de Ingresos es una propuesta del Ejecutivo que está en su facultad de potestad y oportunidad enriquecerla, y nosotros estamos abiertos a la discusión.