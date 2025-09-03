Aprueban en Campeche reforma para expropiar terrenos particulares

El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite expropiar terrenos y predios a particulares.

El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que permitirá a las autoridades expropiar u ocupar predios que consideren de 'utilidad pública'.

Los afectados tendrán únicamente cinco días para defenderse o perderán sus tierras o predios.

Esta ley aprobada en la entidad gobernada por la morenista ha causado polémica y una gran controversia.

Asimismo se especula que tendría también dedicatoria para el ex gobernador y hoy Senador campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le expropiaría varias de sus propiedades en esa localidad.