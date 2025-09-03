Aprueban en Campeche reforma para expropiar terrenos particulares

Aprueban en Campeche reforma para expropiar terrenos particularesLa nueva ley de expropiación en Campeche ha causado polémica y se especula sobre posibles afectados, incluyendo al ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite expropiar terrenos y predios a particulares.
El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que permitirá a las autoridades expropiar u ocupar predios que consideren de 'utilidad pública'.
Los afectados tendrán únicamente cinco días para defenderse o perderán sus tierras o predios.
Esta ley aprobada en la entidad gobernada por la morenista ha causado polémica y una gran controversia.
Asimismo se especula que tendría también dedicatoria para el ex gobernador y hoy Senador campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le expropiaría varias de sus propiedades en esa localidad.
De igual forma bajo el concepto de 'utilidad pública' y una vez ya aprobado ese marco legal, podrá darse en Campeche la expropiación de predios y propiedades de particulares.