Morena y Verde se dividen por la candidatura en SLP

La aprobación de una reforma electoral en San Luis Potosí ha abierto una brecha en la coalición oficialista de cara a las elecciones de 2027. La medida, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo y respaldada por el Partido Verde Ecologista, establece que los partidos políticos locales solo podrán postular a mujeres para la gubernatura en 2027, favoreciendo así las aspiraciones de la senadora Ruth González Silva, esposa del mandatario estatal.

Impacto de la reforma electoral en la coalición oficialista

La reforma, propuesta por el Consejo Estatal Electoral y aprobada este domingo en el Congreso local, ha generado tensiones entre Morena y el Partido Verde. Morena se opuso a la medida, argumentando que podría perpetuar la sucesión familiar y contradecir los principios de paridad y transparencia que promueve la dirigencia nacional.

El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor, provenientes de PVEM, PT, MC, PRI, Nueva Alianza y dos legisladores del PAN. Seis diputados de Morena y dos del PAN votaron en contra. El artículo más polémico, el segundo transitorio, limita las candidaturas gubernamentales exclusivamente a mujeres, lo que deja libre el camino para que González Silva compita en 2027.

Reacciones de Morena ante la nueva legislación electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum había impulsado previamente medidas para frenar el nepotismo y evitar que familiares sucesivos ocuparan cargos de manera inmediata. Sin embargo, gracias a las presiones de PVEM y PT, su iniciativa quedó establecida hasta 2030, lo que permite que la senadora pueda postularse sin restricciones en la próxima elección.

La situación coloca a Morena ante un dilema: no podrá coaligarse con el Verde en San Luis Potosí si mantiene sus reglas internas, y deberá buscar a su propia candidata. Esto recuerda lo ocurrido en 2021, cuando Morena se negó a respaldar a Ricardo Gallardo y presentó a una candidata con escaso apoyo partidario, quedando en tercer lugar con apenas el 11% de la votación.

Perspectivas para Ruth González Silva en las elecciones de 2027

Gallardo, quien cuenta con un historial político controvertido en el estado, ha mantenido su alianza con Morena y la Cuarta Transformación, pero la estrategia electoral de 2027 parece independiente, con el objetivo de asegurar la continuidad de su partido en el poder. La reforma podría sentar un precedente sobre la influencia de los partidos locales en la sucesión gubernamental y la paridad de género.

El escenario plantea un desafío mayor para la cohesión de la coalición Morena-PVEM-PT a nivel nacional, especialmente en la compleja elección de 2027, que incluye la renovación de 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, ayuntamientos y congresos locales en 30 entidades. La manera en que se resuelva la disputa en San Luis Potosí podría marcar la estrategia política del oficialismo en otros estados.