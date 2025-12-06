Propone el TEPJF modernizar sistema electoral mexicano

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron la necesidad de analizar diversos aspectos del sistema electoral mexicano ante una eventual reforma. Entre los temas destacados mencionaron el modelo de comunicación política, la injerencia del crimen organizado y la implementación de votación electrónica.

¿Qué propone el TEPJF sobre la comunicación política?

El magistrado Felipe Fuentes explicó que el sistema actual de comunicación política busca evitar la compra de tiempos en radio y televisión, sancionar calumnias e impedir que la publicidad gubernamental se convierta en propaganda personalizada. Sin embargo, advirtió que "se creó un sistema rígido de spots que fragmenta el mensaje", lo que deja a los votantes con información mínima sobre las propuestas políticas.

Detalles sobre la votación electrónica en México

Sobre la modernización del voto, Fuentes destacó la importancia de transitar hacia modalidades electrónicas, pero reconoció que persiste desconfianza hacia estos sistemas. Propuso permitir auditorías y que factores externos supervisen su correcto funcionamiento, lo que garantizaría transparencia y seguridad en los procesos electorales.

El magistrado Felipe de la Mata recomendó considerar experiencias internacionales, como el uso de urnas electrónicas en India, que permiten mantener boletas en papel y garantizar la seguridad del voto.

Impacto del crimen organizado en elecciones locales

Además, señaló que el crimen organizado ha intervenido en elecciones locales, como en Michoacán, y que explorar opciones como el voto anticipado o por internet podría disminuir estos riesgos.