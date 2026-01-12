Sheinbaum alista reunión con Comisión para la Reforma Electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo miércoles sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y en donde, adelantó, "se tomarán algunas decisiones al respecto".

"El miércoles es la reunión y ahí vamos a tomar algunas decisiones que ya les informaremos", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que hoy lunes por la noche, alrededor de las 07:00 pm, se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, para conversar sobre la ruta que tendrá esta iniciativa de reforma.

"Cuándo tendría que presentarse. Si es para el (20)27, cuándo tenía que aprobarse; si es para el (20)30, cuándo tendría que aprobarse; ¿cuáles son los elementos más importantes?", explicó.

¿Qué decisiones se tomarán en la reunión sobre reforma electoral?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se debe analizar si es conveniente separar las elecciones de 2027 con las de la elección judicial.

"Ahora, por ejemplo, el año pasado, las elecciones fueron conjuntas en Veracruz y en Durango, y las casillas eran diferentes, eso no está bien porque cómo vas a ir a una casilla y luego 'oye, ahora vete a otra casilla a votar por el Poder Judicial'. Esencialmente, tiene que ser la misma casilla [...].

"Temas de esos tienen que resolverse con el INE, si en el 2027 va a ser conjunta, que hasta ahora en la Constitución está así, habría que cambiar la Constitución para que la segunda parte del Poder Judicial y su elección fueran en otro año, se tendría que cambiar la Constitución.

"Si no se cambia la Constitución, pues hay que facilitar el voto porque no puede ser que sean dos casillas diferentes. Eso todavía no tenemos una propuesta sobre ello. ¿Qué facilidad tiene que todas las elecciones sean en un momento? Pues que ya no hay una erogación de recursos para el siguiente año, pero a lo mejor también es demasiado en una sola elección", explicó.