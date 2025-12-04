SAT emitirá normativa para garantizar seguridad de datos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirá una propuesta normativa para garantizar que no violará la privacidad de la información de las plataformas digitales ni de sus usuarios, al acceder en tiempo real a información únicamente de carácter fiscal, tal y como lo aprobó el Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico 2026.

Acciones de la autoridad sobre acceso a información fiscal

Así lo anunciaron funcionarios del órgano recaudador de impuestos durante una reunión con representantes de Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, Airbnb y Rappi. También de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), DiDi, Netflix, la Asociación Mexicana de Venta On Line (AMVO), Walmart, la Alianza por un Internet Abierta, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Digital Media Association, Motion Picture Association, Alianza in México y Lalamove.

Los funcionarios del SAT y hacendarios, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones así como los representantes de plataformas digitales, acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para continuar el diálogo técnico y trabajar de forma coordinada en la correcta implementación de la reforma.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, garantizó que los mecanismos que se proponen en este tema brindan seguridad jurídica y fiscal. De acuerdo con un comunicado del organismo, el funcionario sostuvo que respetan la privacidad de las y los usuarios, y facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas.

Detalles confirmados sobre la propuesta normativa del SAT

Por su parte el Administrador General Jurídico, Ricardo Carrasco Varona, dio a conocer que para cumplir con esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa para evitar que se vulneren los datos de las empresas y de sus usuarios. Sin embargo, en el comunicado no se especificó la fecha en que se emitirá dicha disposición.

Carrasco aclaró que la nueva medida indica de manera específica el tipo de información a la que tendrá acceso la autoridad fiscal. Lo anterior, según el SAT, genera tranquilidad a las plataformas y sus usuarios. También les permite identificar los datos conforme al tipo de servicio digital que prestan, a fin de hacerlo práctico de acuerdo con sus operaciones.

El Administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Carlos Malanche Flores, aseguró que las plataformas tendrán la opción de elegir el mecanismo que más les convenga. Podrán escoger, ya sea sistema, interfaz o aplicativo, con el que se otorgará el acceso a la información.

Impacto de la reforma en plataformas digitales y usuarios

En septiembre pasado la titular del Poder Ejecutivo envió al Congreso una reforma para adicionar al Código Fiscal de la Federación, el artículo 30-B para que las plataformas digitales permitan el acceso en línea al SAT y en tiempo real de la información fiscal para poder fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior desató una serie de posturas en contra porque la medida fue interpretada por diputados y senadores de oposición como una especie de "ley espía", durante la discusión legislativa. El SAT por su parte esgrimió que la reforma tiene el propósito de verificar el cumplimiento de obligaciones de las plataformas, ya que algunas no reportan la totalidad de las retenciones del IVA a sus usuarios.