Sin futuro reforma para cobranza por nómina, afirma Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que en la Cámara Alta no tiene futuro la reforma de "cobranza delegada" que plantea la posibilidad se embargar hasta el 40 por ciento del salario de los trabajadores que tengan créditos de nómina. En entrevista aseguró que Morena "no hará nada en contra de los trabajadores".

En entrevista, el legislador dijo desconocer de dónde salió la propuesta de reactivar ese tema, pero aclaró que la bancada morenista ni siquiera lo ha discutido.

"Es un tema muy controvertido, se ha usado, inclusive se engatusa -esa es la verdad- a las trabajadoras, trabajadores con créditos supuestamente accesibles, que acaban siendo una pesadilla.

"Se entiende que puede haber créditos al salario, que un porcentaje se descuente, este tipo de cosas, pero hay que ser muy cuidadoso del salario de las personas trabajadoras.

-¿De dónde salió entonces esta reactivación?, se le preguntó.

-"No sé, hombre, no sé, pero no le veo futuro. No, no le veo posibilidades", respondió.

-¿Pueden estar tranquilos los trabajadores?

-"Nosotros no vamos a tomar nunca una decisión contraria a los trabajadores del país. Faltaba más que ayer en el aniversario de la Constitución hayamos comentado cómo en el gobierno, los gobiernos neoliberales hicieron pedazos el artículo 123 constitucional y nosotros vayamos a meter una cosa de esa naturaleza. No, yo no veo ninguna condición para que eso se apruebe".