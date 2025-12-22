Ley contra Extorsión, de Aduanas y Ley de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora de la República, Olga Sosa Ruiz, destacó los avances alcanzados durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, en la que destaca un nuevo marco legal para combatir el delito de extorsión, con homologación de sanciones y con una orientación preventiva.

La reforma constitucional y la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ya reportan resultados, se han frustrado extorsiones telefónicas, inhibido señales en penales y existe confianza por parte de las autoridades encargadas de perseguir el delito que con este marco legal se hará frente a la actividad delictiva de manera integral y coordinada. Durante este periodo legislativo, la senadora Olga Sosa resaltó el trabajo en materia de seguridad pública con la otra reforma constitucional, relacionada con la consolidación de la estructura institucional y funciones de la Guardia Nacional.

La legisladora señaló que estas reformas se inscriben en el proceso de consolidación del proyecto de transformación impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando la seguridad, el bienestar social y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En sus actividades por los municipios de Tamaulipas, la senadora Olga Sosa ha podido compartir que por primera vez se tiene una presidenta mujer, una fiscal mujer, nombrada durante este periodo por el Senado de la República, una presidenta de partido-movimiento mujer, y además, una reivindicación histórica, social y económica de las mujeres.

De igual manera, en el marco de la discusión de la nueva Ley Aduanera para fortalecer la digitalización, trazabilidad y control de las mercancías que fortalecen el comercio exterior, la senadora convocó a un foro nacional con la participación de representantes de los agentes aduanales de todo el país, quienes presentaron propuestas técnicas y operativas para fortalecer la legislación, mejorar la competitividad y garantizar mayor seguridad y eficiencia en el comercio exterior.

Finalmente, también se legisló una ley de aguas nacionales para asegurar el acceso humano al agua, protegiendo a los agricultores pero avanzando hacia un manejo equitativo del vital líquido.

Durante este periodo legislativo, en el Senado de la República se llevó a cabo la toma de protesta de 877 personas juzgadoras electas en el proceso extraordinario 2024–2025, incluyendo ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistraturas electorales.