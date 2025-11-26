Diputados endurecen castigos ecológicos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que endurece el castigo para quienes cometen delitos ambientales. La decisión contó con el respaldo de todas las bancadas.

La reforma eleva las penas de prisión y multas para actividades como tala ilegal, daños a ecosistemas y tráfico de especies, con énfasis en la protección del Golfo de California. Legisladores destacaron que el objetivo es frenar una de las cadenas criminales más destructivas del país.

¿Qué cambios se introducen en la reforma?

Durante la discusión se avalaron ajustes que agravan las sanciones cuando los delitos se cometen con violencia o con fines de lucro. También se incrementan las penas en casos que afecten Áreas Naturales Protegidas. La modificación incorpora nuevas figuras delictivas, entre ellas las descargas ilegales en mantos acuíferos y los daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, pantanos, lagunas y arrecifes, considerados esenciales para la biodiversidad.

También se penalizarán los incendios provocados con fines económicos y el financiamiento o encubrimiento del tráfico de especies. El dictamen refuerza además el castigo por el quebrantamiento de sellos, que antes solo ameritaba trabajo comunitario.

¿Cuál es la reacción de los legisladores?

Otro cambio relevante es la incorporación de prisión preventiva oficiosa para quienes produzcan, almacenen o trafiquen sustancias peligrosas, tóxicas, inflamables o radiactivas. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección ambiental, aunque advirtieron que el Estado necesita más recursos para aplicar la ley con eficacia y combatir la impunidad ecológica.