PRI propone blindar las pruebas digitales

La senadora Claudia Edith Anaya Mota presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de reforzar la pericia técnica y los protocolos de manejo de evidencia digital, frente a la amenaza de manipulación algorítmica.

La legisladora priista alertó sobre el creciente uso de la Inteligencia Artificial (IA) para generar contenido falso, lo que representa un desafío para los jueces al momento de evaluar la autenticidad de la prueba. La iniciativa propone fortalecer la prueba pericial digital y los protocolos de cadena de custodia, asegurando que la evidencia sea confiable y verificable.

¿Qué propone la iniciativa de Anaya Mota?

Anaya Mota enfatizó que la IA debe ser utilizada de manera adecuada en beneficio de la sociedad, evitando que en procesos penales sea un instrumento que perjudique a las personas. "Es indispensable profundizar en el conocimiento de sus alcances y evitar que se desestimen pruebas válidas", señaló.

La iniciativa surge tras un caso reciente en el que una jueza rechazó un video de 39 minutos presentado por la defensa de una detenida, argumentando que podría haber sido alterado con IA, pese a que mostraba golpes, amenazas y uso de gas lacrimógeno. La senadora calificó esta situación como preocupante, ya que la evidencia fue descartada sin una valoración pericial adecuada.

Detalles sobre la manipulación algorítmica en procesos judiciales

Para atender esta problemática, la propuesta contempla adicionar un párrafo al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obligando a los órganos jurisdiccionales a basar sus decisiones en criterios objetivos y verificables, con el auxilio de peritajes técnicos, evitando que se tomen decisiones sobre simples suposiciones.