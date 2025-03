Aprueban reforma a maíz

En México, la siembra de maíz bajo procesos de biotecnología seguirá restringida, aunque no así su consumo, incluso si esta tecnología se aplica en las importaciones.

De acuerdo con el decreto publicado este lunes, el maíz no debe ser producido en el País bajo condiciones que superen los métodos naturales.

"Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas", se lee en los cambios realizados al artículo 4 constitucional.

En la redacción de los cambios que se realizaron respecto a las publicaciones de 2020 y 2023, que restringían el consumo del maíz genéticamente modificado (OMG), el decreto de la iniciativa enviada en enero por el Gobierno de Claudia Sheinbaum prioriza el cultivo nacional bajo técnicas agroecológicas.

"Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales", se detalló en el decreto.

En lo que corresponde al artículo 27, se detalló que será el Estado el promotor de las condiciones para fomentar los cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado.

Consultados a finales de febrero, con la iniciativa todavía en discusión, miembros de la industria agropecuaria, coincidieron en que uno de los elementos principales de la iniciativa, que prácticamente se decretó sin cambios sustanciales, era llevar a nivel constitucional la restricción al maíz transgénico, además de incluir otros elementos que ponen en tela de juicio la aplicación de otros procesos tecnológicos a la siembra.

"Viene una nueva propuesta donde se amplía la redacción, en donde deja abierta la puerta para que otro tipo de maíces, que no necesariamente sean transgénicos, también pudieran estar prohibidos y eso sí ocasionaría un problema para el tema de la autosuficiencia alimentaria, en el caso del maíz blanco, la innovación incluso y mejoramiento genético que no sean transgénicos", opinó Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario en entrevista a finales de febrero.

Además, pese a que los cambios no van en detrimento con los acuerdos comerciales, especialmente el T-MEC, la realidad es que en México, el consumo de maíz cada vez depende más de las importaciones, las cuales no garantizan no ser de granos genéticamente modificados, señaló Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

"Quedó igual, sin cambios (el decreto). No se permite la siembra de maíz de organismo genéticamente modificados -OMG-, (pero) sí se permite la importación de maíz OMG amarillo y blanco.

"La importación ya representará el 55 por ciento del consumo", alertó el especialista.