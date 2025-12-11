Exhibirán a deudores

El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó hacer público el Registro de Deudores Alimentarios, con el objetivo de garantizar el derecho a los alimentos de niñas, niños y adolescentes.

Acciones del Congreso del Estado de Hidalgo

Con 19 votos a favor, la LXVII Legislatura avaló la reforma a la Ley para la Familia del Estado, impulsada por la diputada de Morena, Tania Meza, para que las personas que incumplan con el pago de la pensión alimenticia puedan ser inscritas en un padrón de acceso público, respetando la normativa de protección de datos personales.

Objetivo de la reforma a la Ley para la Familia

Esta medida busca asegurar que los derechos de los menores sean priorizados, facilitando el acceso a la información sobre deudores alimentarios. La reforma se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno estatal para garantizar el bienestar de la infancia en la región.

Detalles sobre la inscripción en el padrón público

La inscripción en el registro permitirá a las autoridades y a la sociedad tener un mayor control sobre los casos de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, promoviendo así una cultura de responsabilidad y cumplimiento en el ámbito familiar.