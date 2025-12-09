Imponen aranceles a productos chinos

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para aumentar y establecer nuevos aranceles a diversos productos, principalmente de origen chino, como parte de una estrategia para fortalecer a la industria nacional.

Detalles de la aprobación en la Cámara de Diputados

El dictamen fue avalado con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, y contempla incrementos que van del 10% al 50% para mercancías procedentes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

¿Qué productos enfrentarán nuevos aranceles?

Entre los productos que enfrentarán mayores impuestos se encuentran textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, sectores que, de acuerdo con legisladores, mantienen una fuerte competencia con la producción nacional.

En total, se elevarán los aranceles de mil 463 artículos, de los cuales 316 actualmente no pagan ningún impuesto, por lo que la reforma implica la creación de nuevas cuotas arancelarias para ciertas mercancías importadas.