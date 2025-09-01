Pemex produce tres veces más que en 2018.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pemex produce casi tres veces más que en 2018.

Durante su Primer Informe de Gobierno, la Mandataria federal aseguró que la Refinería Olmeca opera al 100%.

"Para aquellos que decían que no se invirtiera en refinerías, les informo que gracias a la compra de la refinería Deer Park, en Texas, a la construcción de la Refinería Olmeca que está operando al 100%, y a la planta coquizadora de Tula que ya está en operación, Pemex produce cerca de un millón 200 mil barriles diarios de hidrocarburos, nada menos y nada más que casi tres veces más de lo que se producía en 2018", destacó la Presidenta.

Sheinbaum agregó que se reiniciaron las operaciones en las plantas petroquímicas.

"La petroquímica de Pemex está de vuelta", soltó.

"La producción de fertilizantes que fue recuperada en la Administración anterior, aumentó en 17% respecto al 2024, y reiniciamos operaciones en las plantas petroquímicas que al cierre del año, al cierre de 2025, en Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque, estarán produciendo 44 mil toneladas de óxido de etileno, 43 mil toneladas de polietilenos, 75 mil toneladas de xilenos y amonia, y 970 mil toneladas de amoniaco. La petroquímica de Pemex está de vuelta".