Ordenan a SEP quitar referencia de Córdova

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Educación Pública eliminar de los libros de texto de sexto grado de primaria la referencia a Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, como un ejemplo de discriminación, y dejar de distribuir los ejemplares.

En su última sesión y por tres votos contra dos, la Segunda Sala del máximo tribunal concedió a Córdova el amparo contra la mención de su persona y la distribución del libro Proyectos Comunitarios que editó para los ciclos 2023-2024 y 2024-2025.

El fallo también instruye a eliminar la referencia al ex funcionario en la edición digital y futuras ediciones impresas de los libros de texto.

La SEP, la subsecretaría de Educación Pública Básica, el director general de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito deberán dar cumplimiento a la sentencia de la Corte.

El voto del Ministro Jorge Pardo, de la Primera Sala y convocado para romper el desempate registrado en la sesión del 2 de julio, fue clave para que el fallo fuera favorable al ex presidente del INE.

La mención que el ex funcionario combatió legalmente dice: "2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se mofa de los representantes de las naciones originarias".

El Ministro Javier Laynez elaboró un proyecto de sentencia en el que propuso otorgarle el amparo, bajo el supuesto de que la información que difunde el libro de texto no es veraz, como es obligatorio para el Estado, pues omite el contexto del señalamiento.



