Octavio de la Torre asumirá presidencia de Concanaco en 2026

En Asamblea General Extraordinaria, los delegados de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) eligieron a Octavio de la Torre de Stéffano para un tercer período al frente del organismo. Sin embargo, será en los meses próximos, aproximadamente en marzo, cuando tomará protesta como presidente para ese último año, ya que actualmente está en su segundo período.

Del total de cámaras confederados, asistió el 94.8%, es decir, se abstuvieron de asistir el 4.26%, además de que acompañaron a la reunión el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López; la directora de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González y Jesús Ramírez Cuevas.

¿Cuáles son los objetivos del Plan de Trabajo 2026?

En dicha sesión, el líder de los comerciantes les presentó su Plan de Trabajo 2026 y el dictamen de estados financieros sin observaciones emitidas. En un comunicado, se explicó que, en la asamblea realizada ayer por la tarde, De la Torre de Stéffano planteó como principales objetivos a seguir el favorecer el consumo formal, apoyo al mercado interno, la competitividad, el turismo local, regional y el crecimiento de las empresas y negocios familiares.

Resultados económicos de El Buen Fin y otras iniciativas

Como parte de su balance de resultados, dijo que se participó en las iniciativas de El Buen Fin, viernes Muy Mexicana y La Gran Escapada, que generaron 307 mil millones de pesos en derrama económica. "De acuerdo con el Plan de Trabajo 2026, esta derrama se integra (entre otros componentes) por 219 mil millones de pesos de El Buen Fin, 48 mil millones de pesos de viernes muy mexicano y 40 mil millones de pesos de La Gran Escapada", explicó.

Detalles de la asamblea de Concanaco en Ciudad de México

Reiteró que la unidad, el respeto y el diálogo institucional son indispensables para construir acuerdos y entregar resultados.