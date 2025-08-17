Reducirán a BC 10% de agua del Colorado

No sólo México enfrenta dificultades para cumplir el Tratado de Aguas Internacionales suscrito con Estados Unidos en 1944.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) anunció que en 2026 se aplicará de nueva cuenta una reducción de la cuota de agua que recibe México del Río Colorado, que se destina en su totalidad al abasto de Baja California. La cuota aporta 62 por ciento del agua que se utiliza en la entidad.

Detalló, en un comunicado, que el año próximo México dispondrá de mil 668.4 millones de metros cúbicos de agua del Colorado, 182 millones menos, 10 por ciento, que la cuota anual de mil 850 millones establecida en el tratado.

Estados Unidos ha aplicado reducciones desde 2022.

La CILA explicó que la medida obedece al pronóstico de permanencia de condiciones de sequía extrema en la cuenca del Río Colorado.

Además, de los muy bajos niveles de almacenamiento en el Lago Mead, el embalse más grande de Estados Unidos, ubicado en los límites entre Nevada y Arizona, y fuente de la que procede el líquido que se entrega a México, y que se adopta de conformidad con acuerdos adoptados por ambos países en 2017 y 2024.

"El Buró de Reclamación (el órgano encargado de la administración de los recursos hídricos) de Estados Unidos publicó el Estudio de 24 meses del mes de agosto de 2025, que determina la distribución de los volúmenes de agua del Río Colorado bajo condiciones de bajo almacenamiento para 2026", señaló.

"En dicho estudio se proyecta para el 1 de enero de 2026 una elevación de mil 55.88 pies (321 metros) del Lago Mead, donde se almacena el agua para su entrega a los estados de la cuenca baja en Estados Unidos (Arizona, California y Nevada) y a México".