Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que presentarán ante el Pleno una reserva para reducir el impuesto a las bebidas saborizadas no calóricas, conocidas como refrescos light, que contienen edulcorantes.

En conferencia de prensa en donde la industria de bebidas dio a conocer una serie de medidas para reducir el azúcar en sus productos, el diputado federal comentó que es una propuesta que surgió de última hora.

Aseguró que la decisión del grupo parlamentario de asumirla está sustentada con la participación de las secretarías de Hacienda y de Salud en las que reconoció la apertura de la presidenta Claudia para escuchar a los empresarios del país.

Dijo que la modificación se presentará a los grupos parlamentarios en la Cámara para pedir su apoyo, ya que es deseable que se acepte de manera unánime.

El subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, Eduardo Clark, dio a conocer los detalles del cambio que se hará a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Refirió que la iniciativa original ponía a consideración un aumento de 3.08 pesos por litro a bebidas saborizadas homologado a calóricos y no calóricos.

Ahora, se plantea mantener esa tasa en azucarados calóricos en 3.08 pesos y subir de cero a 1.5 pesos los no calóricos, es decir más o menos la mitad, señaló. En su opinión, ese acuerdo es factible y viable.

Clark comentó que para lograrlo, fueron cinco semanas de trabajo y de acuerdo a los tiempos del paquete económico, de última hora se logrará que entre a discusión.

Monreal celebra acuerdo con las empresas refresqueras

Ricardo Monreal celebró el acuerdo con las empresas refresqueras, pero dijo que buscarán imponer impuestos a otros productos nocivos para la salud, como los alimentos procesados por ser también causantes de enfermedades crónicas.

"No estamos todavía satisfechos, porque debemos insistir con toda la industria alimenticia… Ojalá y este sea un ejemplo a seguir para revisar toda la política alimenticia, la producción de alimentos que afectan a la salud y la eliminación de los que gravemente generan problemas, como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades", dijo en conferencia de prensa.

El legislador morenista añadió que la negociación con las empresas refresqueras para reformar la Ley del IEPS evitará juicios largos y el estancamiento de las disposiciones propuestas por el Ejecutivo.