Juez federal concede suspensión a hijos de AMLO contra captura

El periodista Claudio Ochoa Huerta dio a conocer que un juez federal concedió una suspensión contra cualquier captura a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Ochoa Huerta, la suspensión para "Andy" y "Bobby", como los llama su padre, fue promovida por Francisco Havier Rodríguez Smith Macdonald ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas, no firmó el documento.

Tampoco señala un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

Además, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales del también columnista de EL UNIVERSAL, la suspensión incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol fiscal, como el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, "El señor de los buques", también conocido como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.

Además de todos los mencionados, Andy y Bobby son los únicos que no cuentan con orden de aprehensión vigente.

Ochoa señala que el número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal.