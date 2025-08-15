Piden investigar subejercicios en Conagua

El diputado del PAN Daniel Chimal pidi a la Secretaría Anticorrupción iniciar una investigación sobre los subejercicios en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pese a la amenaza de las fuertes lluvias en todo el País.

Chimal indicó que la Conagua no ha ejercido la totalidad de los recursos que le fueron aprobados para este año en materia de infraestructura hidráulica.

Detalló que la Comisión no está erogando su presupuesto como lo tiene programado ya que existen indicios de subejercicios en siete acciones relacionadas con la atención del sistema hidráulico y el aprovechamiento y tratamiento del agua.

"La planeación presupuestal de la Comisión no se está erogando como se tiene programado en el proyecto inicial de recursos hidráulicos, son programas a cargo de la Conagua, orientados al aprovechamiento y tratamiento del vital líquido", dijo.

El panista, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de San Lázaro, seal que el programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Hidráulica debía ejercer para el mes de junio una inversión de 821.8 millones de pesos, pero al día de hoy, los recursos no fueron utilizados.

Agregó que otro programa que tiene como objetivo abonar al "manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones" tampoco ha ejecutado sus recursos.

Otro programa con subejercicios, abund, es el de Infraestructura, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que pese a contar con mil 742 millones de pesos para sus objetivos, ejerci slo 796 millones.

El legislador dijo que a ello se suma la desaparición del Fonden, de acuerdo con Morena, como una medida de austeridad.

"Y qué decir del desaparecido Fonden, que segun era un asunto de ahorro presupuestal y corrupción, pero las situaciones climatológicas han rebasado la capacidad de la autoridad en las acciones de respuesta y la población vulnerable no recibe la ayuda que se les promete", advirtió.

El panista lamentó que mientras las autoridades regatean recursos en temas vitales, políticos del oficialismo se pasean por el mundo, exhibiendo sus lujos.