Plan Michoacán prevé dar recursos a 5 mil mujeres artesanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), anunció que del 15 al 19 de diciembre iniciará la dispersión de recursos del programa Crédito a la Palabra ApoyArte en la región purépecha, con el objetivo de respaldar a cerca de 5 mil personas de más de 50 comunidades en los municipios de Pátzcuaro, Uruapan y Cherán.

Acciones de la autoridad para empoderar a mujeres artesanas

La entrega de estos créditos a la palabra, con tasa de interés cero, está dirigida principalmente a mujeres artesanas indígenas, consideradas un pilar para la estabilidad social y el desarrollo económico de las comunidades.

De acuerdo con FINABIEN, el empoderamiento económico femenino es clave para avanzar en la construcción de paz y justicia social en la entidad.

Detalles sobre la dispersión de recursos en la región purépecha

El esquema ApoyArte fue diseñado para: Facilitar que las emprendedoras desarrollen y formalicen sus actividades productivas; Impulsar el valor de sus artesanías y del trabajo manual que distingue a la región purépecha y acompañar el apoyo financiero con capacitación constante para fortalecer la operación y sostenibilidad de sus negocios.

De acuerdo con una tarjeta informativa, con estas acciones, el Gobierno busca impulsar la autonomía económica de mujeres que han enfrentado históricamente condiciones de marginación, llevando oportunidades de desarrollo directamente a sus comunidades y reforzando el tejido social desde la base.

Impacto del programa en la autonomía económica de las comunidades

FINABIEN recordó que actualmente cuenta con 77 sucursales en Michoacán, lo que permite acercar servicios financieros a localidades que tradicionalmente han carecido de infraestructura bancaria.