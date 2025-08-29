Confirman recuento de votos en Poza Rica

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral confirmó el recuento total de votos de la elección del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, que había ganado Movimiento Ciudadano.

Por dos votos contra uno, los magistrados afirmaron que sí existían elementos para realizar el voto por voto, entre ellos, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue del .87 por ciento.

El emecista Emilio Olvera ganó con 15 mil 384 votos, y la morenista Janeth Rodríguez se quedó en 14 mil 884 sufragios.

Dos de los magistrados no dieron la razón a Olvera, quien afirmó que la candidata de Morena y el PVEM no pidió el recuento durante el cómputo de votos.

Consideraron que si bien Morena no presentó en se-

de administrativa solicitud expresa para el recuento

to-tal de la votación, fue correcto que el Tribunal local reconociera el derecho de

la candidata a solicitarlo, pues no puede trasladarse a la esfera individual, la carga que la Ley impone a los partidos.

"Por lo tanto, el momento procesal oportuno para hacer valer su pretensión fue precisamente ante dicha instancia jurisdiccional.

"Esto es así, dado que, en materia electoral, el principio de certeza debe erigirse como parámetro rector y debe prevalecer sobre formalismos procesales, cuando lo que se encuentra en juego es la validez misma de la voluntad ciudadana expresada en las urnas", indica la resolución.

De las elecciones de las 212 Alcaldías que se renovaron en Veracruz, Poza Rica fue una de las más polémicas y violentas durante todo el proceso.



